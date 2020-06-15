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Паращенко о предвыборной кампании: «Вы же понимаете, что происходит не совсем правильно и разумно»
15.06.2020 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский гандболист Андрей Паращенко в беседе с корреспондентом
– Вы же понимаете, что происходит не совсем правильно и разумно. Не совсем цивилизованно и, я считаю, что на таких этапах предвыборной кампании – это недопустимо.
– Что вы имеете в виду?
– Например то, что происходит с Бабарико.
– Вам кажется, что это не совсем законно?
– Я не в праве рассуждать, законно это или незаконно, но, в принципе, я считаю, что это не совсем логично ведут себя определенные органы. Не совсем красиво происходит на том этапе выборов, до которого дошли эти кандидаты.
– Выбрали уже за кого будете голосовать?
– Я еще определяюсь.
– Есть ли у кого-нибудь шансы, кроме как у Лукашенко?
– Я думаю, нет шансов.
– Но какие-то перемены назрели в стране?
– Учитывая экономическую ситуацию в мире, которая очень печальна, то она отражается на Беларуси еще более сурово и тяжело, поэтому надо предпринимать какие-то активные действия: привлекать инвестиции, создавать поблажки какие-то для этого, ну, и не кошмарить свой бизнес – то, что происходит, – сказал Паращенко.
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Известный белорусский гандболист Андрей Паращенко в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о предвыборной ситуации в Беларуси, а также о сборе...
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