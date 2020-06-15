Паращенко о предвыборной кампании: «Вы же понимаете, что происходит не совсем правильно и разумно»

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский гандболист Андрей Паращенко в беседе с корреспондентом .com поделился мнением о предвыборной ситуации в Беларуси, а также о сборе подписей за возможных кандидатов в президенты.

– Вы же понимаете, что происходит не совсем правильно и разумно. Не совсем цивилизованно и, я считаю, что на таких этапах предвыборной кампании – это недопустимо.

– Что вы имеете в виду?

– Например то, что происходит с Бабарико.

– Вам кажется, что это не совсем законно?

– Я не в праве рассуждать, законно это или незаконно, но, в принципе, я считаю, что это не совсем логично ведут себя определенные органы. Не совсем красиво происходит на том этапе выборов, до которого дошли эти кандидаты.

– Выбрали уже за кого будете голосовать?

– Я еще определяюсь.

– Есть ли у кого-нибудь шансы, кроме как у Лукашенко?

– Я думаю, нет шансов.

– Но какие-то перемены назрели в стране?

– Учитывая экономическую ситуацию в мире, которая очень печальна, то она отражается на Беларуси еще более сурово и тяжело, поэтому надо предпринимать какие-то активные действия: привлекать инвестиции, создавать поблажки какие-то для этого, ну, и не кошмарить свой бизнес – то, что происходит, – сказал Паращенко.

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