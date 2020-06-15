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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новой Зеландии матч по регби собрал рекордное число зрителей В Новой Зеландии после завершения карантина матч по регби собрал рекордное число зрителей за последние 15 лет. На встрече крупнейшего регбийного чемпионата Южного...

В Новой Зеландии после завершения карантина матч по регби собрал рекордное число зрителей за последние 15 лет. На встрече крупнейшего регбийного чемпионата Южного полушария для клубов между командами "Окленд Блюз" и "Веллингтон Харрикейнс" присутствовало более 43 тысяч человек. "Синим" удалось порадовать своих болельщиков победой - 30:20.