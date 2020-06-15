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В Новой Зеландии матч по регби собрал рекордное число зрителей

15.06.2020 20:30 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Новой Зеландии после завершения карантина матч по регби собрал рекордное число зрителей за последние 15 лет. На встрече крупнейшего регбийного чемпионата Южного полушария для клубов между командами "Окленд Блюз" и "Веллингтон Харрикейнс" присутствовало более 43 тысяч человек. "Синим" удалось порадовать своих болельщиков победой - 30:20.
 
 
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В Новой Зеландии после завершения карантина матч по регби собрал рекордное число зрителей за последние 15 лет. На встрече крупнейшего регбийного чемпионата Южного...
 
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