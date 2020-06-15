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Новый сезон Серии А может начаться 12 сентября
15.06.2020 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новый сезон чемпионата Италии стартует 12 сентября, утверждает SportItalia.
Официально решение будет принято на сегодняшнем заседании совета Серии А.
Нынешний сезон чемпионата Италии возобновится 20 июня. При этом уже прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Италии.
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Новый сезон чемпионата Италии стартует 12 сентября, утверждает SportItalia.
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