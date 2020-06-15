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БАТЭ о сообщении АБФФ про инцидент с судьями: «Какими бы ни оказались мотивы и чувства нападавших, превыше всего должен быть закон, а также здоровье и безопасность людей»
15.06.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БАТЭ выступил с заявлением по поводу публикации сегодня на сайте АБФФ подробностей инцидента с судьями матча БАТЭ – «Шахтер», которые по дороге после матча встретились с неизвестными, которые угрожали, оскорбляли представителей судейской бригады, а также выражали недовольство их работой на игре.
«Сегодня официальный сайт АБФФ опубликовал заявление по итогам инцидента, имевшего место по окончании воскресной чемпионатной игры между БАТЭ и «Шахтером». Если вкратце, то по дороге из Борисова судейская бригада и инспектор матча, находившиеся в одном автомобиле, попали в неприятную ситуацию с принудительной блокировкой со стороны другого транспортного средства и последующими оскорблениями и угрозами в свой адрес.
ФК БАТЭ заявляет о полном и безоговорочном неприятии подобных действий. Какими бы ни оказались мотивы и чувства нападавших, превыше всего должен быть закон, а также здоровье и безопасность людей.
ФК БАТЭ также осуждает бросание любых предметов с трибун, особенно в направлении участников и официальных лиц матчей.
В каждом из спорных случаев, каковых хватает и на футбольных полях, должны объективно и беспристрастно разбираться компетентные органы. Ну а болельщиков просим направлять свои эмоции исключительно в позитивное русло – на поддержку любимого клуба!
К победе – вместе!» – говорится в
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БАТЭ о сообщении АБФФ про инцидент с судьями: «Какими бы ни оказались мотивы и чувства нападавших, превыше всего должен быть закон, а также здоровье и безопасность людей»
БАТЭ выступил с заявлением по поводу публикации сегодня на сайте АБФФ подробностей инцидента с судьями матча БАТЭ – «Шахтер», которые по дороге после матча...
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