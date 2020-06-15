Журналист БГТРК Стуло: «Слышал из источников, заслуживающих доверия, что «Смолевичи», «Городея» и «Слуцк» доиграют чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Белтелерадиокомпании Николай Стуло в эфире программы «На грани фола» рассказал о том, что команды «Городея», «Смолевичи» и «Слуцк», испытывающие серьезные финансовые проблемы, доиграют чемпионат.

– Я слышал из источников, заслуживающих доверия, что и «Городея», и «Слуцк», и «Смолевичи» доиграют чемпионат. То есть им помогут финансово. Не знаю, каким образом. Я надеюсь, что все-таки все образуется и уровень сопротивления в чемпионате будет на высоком уровне, – сказал Стуло.

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