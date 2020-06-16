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Во время пандемии белорусы больше всего ставили на матчи БАТЭ и брестского «Динамо». Из них женщин 10-12%
16.06.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Непростой период для мирового спорта постепенно остается позади. Сейчас можно вспомнить, какие события были наиболее популярны в Беларуси среди фанатов во время пандемии.
По данным компании
Если проанализировать общую сумму ставок во время пандемии, то первые два места останутся неизменными. А вот замкнет
Специалисты отмечают, что с середины марта и до конца мая 2020 года, заметно выросло количество ставок совершенных женщинами. Так, доля прогнозов прекрасной половины человечества составила 10-12% в общем пуле, что в два раза больше обычных показателей.
ТОП-3 событий, на которые обращали внимание дамы в Беларуси, выглядит так: «Витебск» – «Шахтер», «Динамо-Брест» – «Динамо-Минск» и «Неман» – «Торпедо-БелАЗ».
Также в FavBet отметили, что самыми высокими средними ставками, за время пандемии, отметились бои ММА: Вязигин – Мякинкин и Мохнаткин – Маронхиу соответственно.
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