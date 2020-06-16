CMO Parimatch Беларусь об агрессивном маркетинге бренда: «Мы отходим от того, чтобы даже после покупки утюга при первом же включении запустилась наша реклама»

Источник материала: Tribuna.com

CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью Betting Insider рассказал об агрессивном маркетинге бренда.

«На текущий момент, мне кажется, что в Беларуси уже в меру агрессивный маркетинг у Parimatch. Но мы отходим от того, чтобы даже после покупки утюга при первом же включении запустилась наша реклама.

Мы от этого отходим, это одна из задач, которую я решаю в маркетинге. Больше приходим к персонализации коммуникации. К подбору наиболее оптимального сплита. Чтобы не создавать у человека негатив от нашей рекламы, но при этом присутствовать всегда в его поле зрения», – сказал Бейербах.