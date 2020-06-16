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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 16 июля состоится рестарт футбольной Австралийской лиги Еще одним ярким чемпионатом на планете в ближайшем будущем станет больше. 16 июля состоится рестарт Австралийской лиги. После символического возвращения футбола...

Еще одним ярким чемпионатом на планете в ближайшем будущем станет больше. 16 июля состоится рестарт Австралийской лиги. После символического возвращения футбола на Зеленом континенте последуют 27 игр в течение 28 дней. Глава соревнований Грег О’Рурк заверяет, что к концу возобновленного чемпионата не исключает появление на трибунах болельщиков, но намерен действовать здесь внимательно и постепенно. Большая вероятность, что все клубы будут доигрывать чемпионат, находясь в одном регионе страны.