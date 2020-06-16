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16 июля состоится рестарт футбольной Австралийской лиги

16.06.2020 20:32 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Еще одним ярким чемпионатом на планете в ближайшем будущем станет больше. 16 июля состоится рестарт Австралийской лиги. После символического возвращения футбола на Зеленом континенте последуют 27 игр в течение 28 дней. Глава соревнований Грег О’Рурк заверяет, что к концу возобновленного чемпионата не исключает появление на трибунах болельщиков, но намерен действовать здесь внимательно и постепенно. Большая вероятность, что все клубы будут доигрывать чемпионат, находясь в одном регионе страны.
 
 
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Еще одним ярким чемпионатом на планете в ближайшем будущем станет больше. 16 июля состоится рестарт Австралийской лиги. После символического возвращения футбола...
 
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