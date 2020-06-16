CMO Parimatch Беларусь: «Впереди у нас большое подписание нового бренд-амбассадора. Это большая медиаперсона в кинематографе»

Источник материала: Tribuna.com

CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью Betting Insider рассказал об амбассадорах бренда и скором подписании контракта с медиаперсоной из кинематографа.

«Я не знаю, как Конор Макгрегор относится к гемблингу, но не думаю, что мы будем задействовать его в казино. Он хоть и супер-узнаваемая персона, но представитель другого направления. А впереди у нас большое подписание нового бренд-амбассадора, который отлично дополнит продвижение казино. Это большая медиаперсона в кинематографе», – сказал Бейербах.