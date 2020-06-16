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CMO Parimatch Беларусь: «Впереди у нас большое подписание нового бренд-амбассадора. Это большая медиаперсона в кинематографе»
16.06.2020 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью
«Я не знаю, как Конор Макгрегор относится к гемблингу, но не думаю, что мы будем задействовать его в казино. Он хоть и супер-узнаваемая персона, но представитель другого направления. А впереди у нас большое подписание нового бренд-амбассадора, который отлично дополнит продвижение казино. Это большая медиаперсона в кинематографе», – сказал Бейербах.
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CMO Parimatch Беларусь: «Впереди у нас большое подписание нового бренд-амбассадора. Это большая медиаперсона в кинематографе»
CMO Parimatch Беларусь Андрей Бейербах в интервью Betting Insider рассказал об амбассадорах бренда и скором подписании контракта с медиаперсоной из кинематографа.
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