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Семь тренеров будут помогать Андриевскому в «Сочи»
16.06.2020 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«В связи с окончанием срока действия трудовых соглашений клуб покинули тренеры Павел Хинек, Игорь Ефимов и
Руководство клуба благодарит специалистов за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
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«Сочи» сообщил об изменениях в тренерском штабе.
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