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Семь тренеров будут помогать Андриевскому в «Сочи»

16.06.2020 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Сочи» сообщил об изменениях в тренерском штабе.

«В связи с окончанием срока действия трудовых соглашений клуб покинули тренеры Павел Хинек, Игорь Ефимов и Вадим Тарасов.

Руководство клуба благодарит специалистов за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

В новом сезоне в команде главного тренера Александра Андриевского помимо Вадима Хомицкого, Александра Микульчика и Павла Смирнова будут работать Евгений Филинов, Егор Башкатов, Александр Залевский и Николай Пронин», – говорится в заявлении клуба.

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«Сочи» сообщил об изменениях в тренерском штабе.
 
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