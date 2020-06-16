Семь тренеров будут помогать Андриевскому в «Сочи»

Источник материала: Tribuna.com

«Сочи» сообщил об изменениях в тренерском штабе.

«В связи с окончанием срока действия трудовых соглашений клуб покинули тренеры Павел Хинек, Игорь Ефимов и Вадим Тарасов .

Руководство клуба благодарит специалистов за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

В новом сезоне в команде главного тренера Александра Андриевского помимо Вадима Хомицкого, Александра Микульчика и Павла Смирнова будут работать Евгений Филинов, Егор Башкатов, Александр Залевский и Николай Пронин» , – говорится в заявлении клуба.

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