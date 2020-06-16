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Николай Рындюк: «Что делать с Захаром Волковым? Понять и простить. Я сам подвергся дисквалификации. Так что мне сейчас, на стройку пойти?»

17.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок сборной Беларуси по футболу Николай Рындюк прокомментировал участие защитника БАТЭ Захара Волкова в договорном матче, когда последний выступал в составе «Нафтана».

«Что делать с Захаром Волковым? Понять и простить. Как быть с молодым игроком. Во-первых, это молодой парень. Во-вторых, не думаю, что он там на что-то сильно влиял. К нему пришли, сказали. После игры вручили. Здесь сугубо надо разбираться. У нас же как, человек оступился, давайте его затопчем.

Вспомнить того же Стрельцова. При Сталине человек в тюрьме сидел. Выходил и играл.

Почему я так про Захара говорю. Потому что сам подвергся дисквалификации. Да, тоже совершил преступление. Осознал, получил наказание. Так что мне сейчас, на стройку пойти? Немного не понимаю. Меня прилично хаяли. Кто-то отворачивался, кто-то руки не пожимал», – сказал Рындюк в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».

Напомним, летом 2017-го года Рындюк получил наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 25 процентов заработной платы в пользу государства. На такой же срок федерация отстранила его от футбола. Позже КДК АБФФ отсрочил исполнение двухлетней дисквалификации, связанной с дачей взятки тогдашнему главе департамента судейства Андрею Жукову.

Председатель КДК АБФФ Авдеев: «В распоряжении ДК достаточных доказательств, подтверждавших вину Волкова, не имелось»

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Экс-игрок сборной Беларуси по футболу Николай Рындюк прокомментировал участие защитника БАТЭ Захара Волкова в договорном матче, когда последний выступал в...
 
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