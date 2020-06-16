Давид Тве: «То, что сейчас происходит в США, ужасно. Трагедия Джорджа Флойда ранила меня»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» прокомментировал протесты в США.

– То, что сейчас происходит в США, ужасно. Трагедия Джорджа Флойда ранила меня. Однако понимаю, здесь и сейчас ничем не могу помочь. Надеюсь, что эта история изменит мир в будущем.

Стараюсь не читать новости из США. Не потому, что мне все равно. А из-за того, что это действительно больно.

С проявлением расизма в Беларуси не встречался. Правда, я редко выбираюсь погулять. Иногда, когда иду с тренировки, замечаю, что люди оборачиваются мне вслед. Смотрят пристально и говорят: «Уау». Поначалу думал, отчего это все, что им от меня нужно? Теперь осознаю, что в Беларуси немного темнокожих. Возможно, не все люди вообще видели таких, как я, – рассказал Тве.

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