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«Никогда не устану быть черным!». Стерлинг опубликовал видео с призывом назначать больше чернокожих на руководящие посты
17.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Стерлинг выложил видео с
Спортсмены рассуждают о необходимости искоренения социального и расового неравенства в обществе.
«Я никогда не устану быть черным», – сказал Стерлинг. Ролик озаглавлен хэштегом #TimeForChange (время перемен – прим.).
Завершается видео словами «Нам нужны перемены. И сейчас».
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«Никогда не устану быть черным!». Стерлинг опубликовал видео с призывом назначать больше чернокожих на руководящие посты
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выступил с очередным призывом в поддержку чернокожих.
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