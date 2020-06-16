«Никогда не устану быть черным!». Стерлинг опубликовал видео с призывом назначать больше чернокожих на руководящие посты

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выступил с очередным призывом в поддержку чернокожих.

Стерлинг выложил видео с Гари Линекером , Джорданом Хендерсоном , Алексом Окслейд-Чемберленом, Джейдоном Санчо , Кевином Де Брюйне , Венсаном Компани , Гаэлем Клиши ; Давидом Алабой и Люси Бронз.

Спортсмены рассуждают о необходимости искоренения социального и расового неравенства в обществе.

«Я никогда не устану быть черным», – сказал Стерлинг. Ролик озаглавлен хэштегом #TimeForChange (время перемен – прим.).

Завершается видео словами «Нам нужны перемены. И сейчас».

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь