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Тве о прилете в Беларусь: «Приехал в Беларусь без багажа. Даже без бутс. Все вещи раздал друзьям и родственникам в Либерии»

17.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Давид Тве рассказал в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» о приезде в Беларуси.

Поговорили с агентом о стране, и я решил попробовать. Честно, мне было непринципиально, где я буду выступать. Просто хотелось играть в футбол профессионально и параллельно помогать своей семье. Мы обо всем договорились.

Агент предупредил, что нужно взять много теплых вещей. Я не понял зачем. Ведь ехал в Европу и рассчитывал все купить здесь. Серьезно, приехал в Беларусь без багажа. Даже без бутс. Все вещи раздал друзьям и родственникам в Либерии.

Прилетел в Минск с рюкзаком, и работники аэропорта были озадачены отсутствием чемодана. Когда вышел из здания аэропорта на улицу, то почувствовал себя как в морозильной камере. Было очень-очень холодно. Я, конечно, был в шоке», – сказал Тве.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Давид Тве рассказал в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» о приезде в Беларуси.
 
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