|
Тве о прилете в Беларусь: «Приехал в Беларусь без багажа. Даже без бутс. Все вещи раздал друзьям и родственникам в Либерии»
17.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Энергетика-БГУ»
Поговорили с агентом о стране, и я решил попробовать. Честно, мне было непринципиально, где я буду выступать. Просто хотелось играть в футбол профессионально и параллельно помогать своей семье. Мы обо всем договорились.
Агент предупредил, что нужно взять много теплых вещей. Я не понял зачем. Ведь ехал в Европу и рассчитывал все купить здесь. Серьезно, приехал в Беларусь без багажа. Даже без бутс. Все вещи раздал друзьям и родственникам в Либерии.
Прилетел в Минск с рюкзаком, и работники аэропорта были озадачены отсутствием чемодана. Когда вышел из здания аэропорта на улицу, то почувствовал себя как в морозильной камере. Было очень-очень холодно. Я, конечно, был в шоке», – сказал Тве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тве о прилете в Беларусь: «Приехал в Беларусь без багажа. Даже без бутс. Все вещи раздал друзьям и родственникам в Либерии»
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Давид Тве рассказал в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» о приезде в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)