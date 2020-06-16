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Виталий Володенков: «Брест не будет бороться за чемпионство. Нет былого запала. Будут «Шахтер» и БАТЭ»

16.06.2020 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок минского «Динамо» Виталий Володенков в беседе с корреспондентом Tribuna.com высказался на тему чемпионства.

– Как считаете, кто станет в этом году чемпионом? Или до последнего тура будут бороться БАТЭ, «Шахтер» или то же брестское «Динамо»?

– Нет, Брест не будет бороться. Будут «Шахтер» и БАТЭ. Брест пока нет. Нет былого запала.

– Кто-то симпатичен вам из нынешних молодых тренеров в высшей лиге?

– Андрюха Разин симпатизирует. Молодец. Я и играл с ним. Видно, что он добивается и не шарахаются в клубе. 

Что бы сказал нынешнему молодому поколению футболистов? Чтобы не тратили время впустую. Если даже не заиграть, то хотя бы заработать. Когда мне было 18 лет, то я думал: «Ладно, все впереди».  Кто-то до 33-34-х поиграет, потом уходит из футбола и больше ничего не умеет. Гвоздь забить человек не может. Может, сейчас кто-то посмеется… Но когда коснется такого, то придется переучиваться заново.

– Может вы для себя отметили какие-то молодых ребят у нас в Беларуси?

– Про Лисаковича и Бахара давно говорят. Вот, например, в «Шахтере» еще играет Дима Подстрелов. В БАТЭ рыженький. Березкин, да? Неплохо так, да. В Бресте защитник молодой Юзепчук. Вот пацан молодец. Видно, что трудом добился.  За ними посматриваю. Хорошие пацаны.

Старая гвардия? Стасевич видно – режимный пацан. Здоровье есть. Я бы не сказал, что ему много лет. Многих еще переиграет. Милевский? Ну что говорить – мозг команды. Убери его и чтобы там не говорили. Видно, что если убираешь его, то некому… – сказал Володенков.

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Теги: Брест
 
 
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Бывший игрок минского «Динамо» Виталий Володенков в беседе с корреспондентом Tribuna.com высказался на тему чемпионства.
 
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