ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Богданович: «Очень многое сделано для развития спорта. Огромную роль сыграло внимание президента»

17.06.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович считает, что Александр Лукашенко многое сделал для развития спорта в стране.

«За последние годы в Беларуси было очень многое сделано для развития спорта и, в частности, гребли. За время, которое прошло с момента моего первого выхода на воду, появился Дом гребли, каналы в Бресте и Заславле, была реконструирована база в Мозыре, ставшая домом для многих поколений спортсменов...

Огромную роль сыграло и внимание, которое спорту уделяет президент. В том числе привлечение в страну крупных спортивных соревнований. Самыми яркими из них стали II Европейские игры. В прошлом году во время заездов в Заславле на трибунах присутствовал и глава государства, а сами соревнования прошли в яркой и незабываемой атмосфере.

Нынешним летом Заславль должен был принимать чемпионат мира среди студентов. Есть и другие планы. Проведение таких турниров, их антураж и то, что прежние сарайчики на берегах речек постепенно заменяются современными спортивными базами, меняют и отношение к нашему виду спорта. Родители все охотнее отдают детей в спорт, те с радостью идут на тренировки. Можно не сомневаться: результаты этих перемен не заставят себя ждать», – сказал Богданович.

Белоруска готовит звезд для сборной США по гимнастике: покинула Родину 26 лет назад с парой сотен долларов, но сумела построить бизнес

Александр Богданович: «Хорошо, что в нашей стране стабильная ситуация. Но некоторым людям это все не нравится и ситуацию пытаются дестабилизировать»

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович считает, что Александр Лукашенко многое сделал для развития спорта в стране.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хавбек «Слуцка» Семенов о финансовом положении клуба: «Пока все только усугубляется. Просто верим, как когда-то болельщики «Спартака» верили в Карпина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика