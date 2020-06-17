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Александр Богданович: «Очень многое сделано для развития спорта. Огромную роль сыграло внимание президента»
17.06.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ
«За последние годы в Беларуси было очень многое сделано для развития спорта и, в частности, гребли. За время, которое прошло с момента моего первого выхода на воду, появился Дом гребли, каналы в Бресте и Заславле, была реконструирована база в Мозыре, ставшая домом для многих поколений спортсменов...
Огромную роль сыграло и внимание, которое спорту уделяет президент. В том числе привлечение в страну крупных спортивных соревнований. Самыми яркими из них стали II
Нынешним летом Заславль должен был принимать чемпионат мира среди студентов. Есть и другие планы. Проведение таких турниров, их антураж и то, что прежние сарайчики на берегах речек постепенно заменяются современными спортивными базами, меняют и отношение к нашему виду спорта. Родители все охотнее отдают детей в спорт, те с радостью идут на тренировки. Можно не сомневаться: результаты этих перемен не заставят себя ждать», – сказал Богданович.
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Александр Богданович: «Очень многое сделано для развития спорта. Огромную роль сыграло внимание президента»
Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович считает, что Александр Лукашенко многое сделал для развития спорта в стране.
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