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Матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 19 июня







Английский футбол возвращается на "Беларусь 5"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Английский футбол возвращается на "Беларусь 5" Новости для любителей игры номер 1. Сегодня после длительной паузы возобновился чемпионат в футбольной Премьер-лиге. Первыми на поле вышли "Астон Вилла" и "Шеффилд...

Новости для любителей игры номер 1. Сегодня после длительной паузы возобновился чемпионат в футбольной Премьер-лиге. Первыми на поле вышли "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед", а уже в 22:15 любители сильнейшей лиги мира увидят противостояние "Манчестер Сити" и "Арсенала". Права на трансляции с Туманного Альбиона есть и у Белтелерадиокомпании.Рассказывает. Студент лингвистического университета, мечтающий попасть на домашнюю арену "Манчестер Юнайтед". Валерий 12 лет болеет за "красных дьяволов", состоит в минском фан-клубе. В коллекции футбольных маек самые ценные - Роя Кина, Тэдди Шерингема и Эрика Кантона.Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" проведет в пятницу против "Тоттэнхэма". На титул манкунианцы уже не претендуют. Чемпионом Премьер-лиги, скорее всего, уже на следующей неделе станет "Ливерпуль". Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков и сегодня сразится с "Арсеналом". В прошлом году совокупный доход клубов Премьер-лиги впервые превысил пять миллиардов фунтов. По итогам этого чемпионата ожидаются потери в районе одного миллиарда. Причем 500 миллионов - компенсация телевещателям и убытки от отсутствия зрителей на трибунах. После такой статистики понятнее, почему за возобновление чемпионата проголосовали все 20 клубов.После возобновления тренировок в Англии сделали почти девять тысяч тестов на COVID. 16 положительные. В основном это клубный персонал.Зрителей на трибуны пускать пока не будут, но ТВ-рейтинги после паузы, как показывает пример Италии, превзойдут допандемический уровень.