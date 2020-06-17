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Английский футбол возвращается на "Беларусь 5"

17.06.2020 22:12 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Новости для любителей игры номер 1. Сегодня после длительной паузы возобновился чемпионат в футбольной Премьер-лиге. Первыми на поле вышли "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед", а уже в 22:15 любители сильнейшей лиги мира увидят противостояние "Манчестер Сити" и "Арсенала". Права на трансляции с Туманного Альбиона есть и у Белтелерадиокомпании. 

Рассказывает Павел Капуцкий. Студент лингвистического университета, мечтающий попасть на домашнюю арену "Манчестер Юнайтед". Валерий 12 лет болеет за "красных дьяволов", состоит в минском фан-клубе. В коллекции футбольных маек самые ценные - Роя Кина, Тэдди Шерингема и Эрика Кантона. 


Матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 19 июня 


Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" проведет в пятницу против "Тоттэнхэма". На титул манкунианцы уже не претендуют. Чемпионом Премьер-лиги, скорее всего, уже на следующей неделе станет "Ливерпуль". Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков и сегодня сразится с "Арсеналом". В прошлом году совокупный доход клубов Премьер-лиги впервые превысил пять миллиардов фунтов. По итогам этого чемпионата ожидаются потери в районе одного миллиарда. Причем 500 миллионов - компенсация телевещателям и убытки от отсутствия зрителей на трибунах. После такой статистики понятнее, почему за возобновление чемпионата проголосовали все 20 клубов.

Английский футбол возвращается на "Беларусь 5".jpg

Английский футбол возвращается на "Беларусь 5"


После возобновления тренировок в Англии сделали почти девять тысяч тестов на COVID. 16 положительные. В основном это клубный персонал. 

Павел Булацкий, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 5": “Не стоит забывать, что идет чемпионат Беларуси. Мы будем дифференцированно показывать. Поэтому в те дни, когда по будням играет белорусский чемпионат, будем больше внимания уделять английскому первенству, а когда будут приходить выходные и будут играть наши команды, для нас будут важнее наши внутренние дела. Хотя это самый звездный чемпионат”. 

Зрителей на трибуны пускать пока не будут, но ТВ-рейтинги после паузы, как показывает пример Италии, превзойдут допандемический уровень.

 
 
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Новости для любителей игры номер 1. Сегодня после длительной паузы возобновился чемпионат в футбольной Премьер-лиге. Первыми на поле вышли "Астон Вилла" и "Шеффилд...
 
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