Минское «Динамо» (U-18) выиграло чемпионат Беларуси и впервые сыграет в Юношеской лиге УЕФА

Источник материала: Tribuna.com

Юношеская команда минского «Динамо» сыграла вничью со сверстниками из «Минска» (0:0) и за три тура до финиша национального первенства оформила чемпионство.

Это дает «Динамо» право представить Беларусь в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее Беларусь в этом турнире представляли «Минск», БАТЭ и «Шахтер».