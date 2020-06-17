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Минское «Динамо» (U-18) выиграло чемпионат Беларуси и впервые сыграет в Юношеской лиге УЕФА
17.06.2020 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Юношеская команда минского «Динамо» сыграла вничью со сверстниками из «Минска» (0:0) и за три тура до финиша национального первенства оформила чемпионство.
Это дает «Динамо» право представить Беларусь в Юношеской лиге УЕФА.
Ранее Беларусь в этом турнире представляли «Минск», БАТЭ и «Шахтер».
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Юношеская команда минского «Динамо» сыграла вничью со сверстниками из «Минска» (0:0) и за три тура до финиша национального первенства оформила чемпионство.
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