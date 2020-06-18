|
Исаев о «Зенит» – «Динамо»: «Не все в этом матче было чисто. После первой игры комментарий давал Лукашенко. Думаю, он «помог»
18.06.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«Я не утверждал, что там что-то нечисто. Но если посмотреть на действия игроков в матче, у тренера должны были возникнуть претензии. Зная эмоциональность и преданность Гуренко к футболу, не думаю, что он мог быть в чем-то замешан. Если и что-то было, то тренер не знал. Футбольные специалисты утверждают, что так игры не сдаются. А как это происходит? Есть какое-то пособие? Мне кажется, не все в этом матче было чисто.
Тогда люди повторяли, что политика вне спорта. Но, на мой взгляд, все совсем не так. После первого матча комментарий давал президент страны. Думаю, он «помог» «Динамо». Естественно, президент был рад после первой игры. Но мы же понимаем, какие отношения между нашими странами. И на том уровне есть моменты, которые влияют.
Не думаю, что стоит надеяться на какое-то признание. Разве что через несколько лет кто-то в чем-то признается. Кто-то выпьет, проговорится. Но просто так ничего это не всплывет», – передает слова Исаева
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исаев о «Зенит» – «Динамо»: «Не все в этом матче было чисто. После первой игры комментарий давал Лукашенко. Думаю, он «помог»
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о матче «Зенита» против минского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)