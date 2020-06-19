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Севостьяник отстранен от обслуживания матчей чемпионата Беларуси на 2 тура
19.06.2020 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com, судья Виталий Севостьяник отстранен от обслуживания матчей чемпионата Беларуси на 2 тура.
Напомним, Севостьяник обслуживал матч 13-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Шахтер» (2:2).
Судья ошибочно засчитал гол Дмитрия Подстрелова в ворота борисовчан в концовке встречи, после которого счет стал ничейным 2:2. До голевого удара игрок «Шахтера» Юлиус Сзоке сфолил на вратаре БАТЭ Антоне Чичкане. Этот момент остался незамеченным Севостьяником.
После матча АБФФ
АБФФ
Ранее на два матча был
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По информации Tribuna.com, судья Виталий Севостьяник отстранен от обслуживания матчей чемпионата Беларуси на 2 тура.
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