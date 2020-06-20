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Кожевников о минском «Динамо»: «Даже Лукашенко в роли тренера дал бы результат лучше, чем Вудкрофт»

20.06.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в минском «Динамо». 

– Следили за критикой звезды белорусского хоккея Андрея Костицына в адрес североамериканского тренера Крэйга Вудкрофта?

– Удивительная история! Меня больше всего поразила не критика, ведь Вудкрофта в Минске в последние годы не ругает только ленивый. Поразило то, что тренера сразу поддержал клуб – в показавшемся мне нелепым заявлении, в котором лучшего хоккеиста страны выставляют дилетантом. 

Не знаю, наверное, только у нас в России да в Беларуси готовы по поводу и без такового бросаться на поддержку непонятных тренеров-легионеров – и вытирать ноги о своих ведущих игроков, которые много лет служили хоккею страны. Поэтому и теряем свои позиции.

– Нужно ли принимать все критические слова Костицына за чистую монету, ведь и в России многие ветераны на финише карьеры личные проблемы иногда перекидывают на тренеров?

– В чем-то вы правы, не каждый хоккеист на своем закате ищет проблемы в себе, а не на стороне. Но здесь дело в том, что Вудкрофт работает в «Динамо» уже три сезона – и каждый раз умудряется показывать все более плохие результаты. В прошедшем чемпионате Минск вообще стал последним, хотя по составу команда обязана не только бороться за путевку в плей-офф, но и входить в кубковую восьмерку от Запада, где конкуренция не очень высокая.

Вудкрофт ни разу эту задачу-минимум не решил. Тем не менее каким-то волшебным образом в «Динамо» удерживается.

– Каким образом удерживается?

– Никаких логических объяснений нет. Остается грешить на то, что руководству клуба он выгоден. Как говорится, не мешает делать дела...

– Что предложите Минску?

– Срочно разбирайтесь с клубным руководством и меняйте тренера! У нас с Беларусью общая школа хоккея, зачем там рубят корни – не пойму.

Вообще в России есть специалисты, которые даже в сжатые сроки помогут Минску. Если, например, Сергей Светлов рубился за плей-офф во Владивостоке с составом уровня ВХЛ, то из белорусского клуба с куда более серьезными кадровыми возможностями он способен сделать конфетку. Во всяком случае по «динамовской» линии эта кандидатура напрашивается, есть на рынке и другие специалисты.

Вообще я надеюсь, что уважаемый президент Беларуси наконец-то возьмет ситуацию в клубе под контроль и во всем разберется. С Александром Лукашенко не раз встречался на площадке, он, как и наш президент, хорошо понимает хоккей и, поверьте, на своем уровне в большом хоккейном порядке. Уверяю вас, даже Лукашенко в роли тренера дал бы с Минском результат лучше, чем Вудкрофт. Что уж говорить о профессиональных специалистах.

В последних 5 домашних матчах «Динамо-Брест» пропускает в 1-м тайме. На гол «Городеи» дают кэф 4!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в минском «Динамо».
 
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