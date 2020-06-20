ДЮСШ Пинского района получила в подарок 25 мячей от Белорусской федерации футбола

Источник материала: Полесская правда





Стартовала республиканская акция ассоциации «Белорусская федерация футбола» по поддержке специализированных учебно-спортивных учреждений, которым планируется выдать порядка 7 000 футбольных мячей.

Первыми обладателями нового спортинвентаря стали учреждения Брестчины. В их числе и ДЮСШ Пинского района, которая получила в подарок 25 мячей. В детско-юношеской спортивной школе Пинского района развивают футбол и легкую атлетику, занятия посещает 201 спортсмен-учащийся. Учебно-тренировочные занятия проходят на базе Плещицкой, Оснежицкой, Купятичской, Городищенской, Молотковичской, Ставокской, Высоковской, Стытычевской школ. 150 детей отдают предпочтение футболу. Интересно, что наравне с мальчишками увлекаются игрой номер один и девочки. Так, в ДЮСШ функционируют 3 группы для девчонок – в двух из них тренируются спортсменки 2002-2005 годов рождения, в одной – 2006-2008 годов рождения.

– Что нас подтолкнуло к тому, чтобы тренировать девчонок? Наверное, в первую очередь, тот факт, что уроженка Пинского района, Алина Лодыга из деревни Пучины, добилась успехов в этом виде спорта. Эта талантливая девушка играла в командах РГУОР, «Ислочь-РГУОР», «Зорка БДУ». Наша землячка входит в сборную Беларуси U-21. А начиналось все со школьной скамьи – любовь к футболу ей привила учитель физической культуры Пучинской базовой школы В.Т. Вильковская. Алина из многодетной семьи. Она много тренировалась, после 9 классов поступила в РУОР, сейчас учится в БГУФК. Пример Алины доказывает, что при желании и упорстве можно достичь высоких результатов. Для нас важно и то, что Ассоциация «Белорусская федерация футбола» стала уделять больше внимания развитию женского футбола, оказывает помощь, – рассказывает директор ДЮСШ Пинского района Александр Хорошко.

С 2015 года в ДЮСШ начали проводить первенство района по футболу среди учащихся школ. На таких соревнованиях тренеры подмечали талантливых девочек. В дальнейшем из лучших была сформирована команда. Младшую группу тренирует Дмитрий Чугаевич, старшую – Сергей Чепкий. Занятия с удовольствием посещают не только девчонки из деревень и агрогородков района, но и из Пинска. Есть у юных футболисток и первые успехи. Так, к примеру, в феврале-марте 2020 года заняли третье место в международном турнире по футболу среди девушек, посвященному 50-летию Брестского областного ЦОР по футболу. В прошлом году стали вторыми на республиканских соревнованиях среди девочек 2006-2008 годов рождения в дивизионе «Воля», призовые места занимали и на Олимпийских днях молодежи Брестской области. Наши спортсменки участвуют в молодежном первенстве Беларуси по футболу, республиканских соревнованиях, областных спартакиадах.

В том, что перепасовки, дриблинг, финты, мощные удары и голы подвластны и девушкам, убедилась, побывав на одной из тренировок. Помимо упражнений на выносливость и координацию, девушки ловко управлялись с мячом, оттачивали передачи, выполняли упражнения с фишками. Тренеры гордятся всеми воспитанницами. В старшей группе ярко себя проявляют Марина Зыз, Тамара Рыбак, Нина Резанович, Татьяна Нестюкович, Снежана Вишневская, Анастасия Тышко, в младшей – Ангелина Середич, Анастасия Огиевич, Альбина Паршутич, Полина Степанюк.

Большим подспорьем для ДЮСШ Пинского района стал автобус, который был передан учреждению Полесским государственным университетом. На этом сотрудничество не прекращается – достигнута договоренность о том, что спортсменки ДЮСШ Пинского района смогут тренироваться на объектах спорт-комплекса университета, за что искренне благодарят ректора К.К. Шебеко.

Мечтает руководство ДЮСШ Пинского района о собственном стадионе с хорошей инфраструктурой и достойными условиями для спортсменов и тренеров, а также о том, чтобы в будущем в нашем регионе появилась женская команда по футболу, которая могла бы выступать в первенстве страны. Пожелаем осуществления задуманного!

Анна Владимирова

Фото автора