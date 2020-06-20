ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жуковский о судействе Кульбакова: «Очень неприятно такое наблюдать. Хоть не трогайте нас на поле! Нам игры никто не переносит!»

20.06.2020 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре против «Торпедо-БелАЗ», передает «Прессбол». Отметим, что матч «волков» с жодинской командой судила бригада во главе с Алексеем Кульбаковым.

– Эмоции зашкаливают. Сожалеем, что не добились положительного результата. Очень сильно хотели победить, но не получилось.

- Игру Василючека как оцените?

– Сложно оценивать. Парень не играл, наверное, год. Сражался, как мог. И в моменте с пенальти заблокировал удар, но, к сожалению рефери назначил пенальти. Понятно, что скажут: «ноги впереди, ноги сзади. Руки не там находились, голова не там, язык не здесь». Все это мы проходили. Просто обидно. С уважением всегда к этому рефери относился — он топовый судья. Но он судит нас уже три игры, в Бресте гол ошибочно засчитал и вообще именно по игре... так нельзя. В Солигорске... Тяжело говорить, 0:4, но надо чувствовать.

Мы футбольные люди, мы ощущаем, когда судят одинаковые моменты плюс-минус ровно. А здесь было очень неприятно. И сейчас эта ситуация заставила нашего Стивена, который никогда не показывает эмоции... Все сделал для того, чтобы мы были раздражены, эмоциональны. Но еще раз повторю: позволяя бразильцам брать мяч в руки, когда мы ввести должны... Два раза, один и тот же игрок и мы должны вводить, а он закидывает за спину прямо перед ним — судья не реагирует. А здесь сразу же!

Я надеюсь, клуб выбросит эти два эпизода за откидку мяча. Так нельзя! Если вы принципиальный... Пускай когда Севостьянник поудалял в Бресте — играли вдевятером. Ну ты принципиальный — делай принципиально. Но в одну сторону нельзя такое делать. Некорректно, и я не ожидал, что такое может быть с таким рефери. Очень неприятно такое наблюдать. Всегда болел и смотрел все его матчи в Лиге Европы и Лиге чемпионов, но не могу объяснить то, что сейчас происходит.

То, что мы стали голодные и нас надо бить, но мы все равно будем «змагацца». Сегодня большие молодцы ребята, проявили характер и добились ничьей. И Игорь Кузьменок доказал, забил два гола — он настоящий мужчина. И так в команде все бойцы. Очень жалко, что нам не дают чуть-чуть головы поднять.

- Что с Хаткевичем?

– Болезнь. Болезнь. И не только у Хаткевича — и у Вергейчика, и у Некрашевича. У нас больше двух месяцев такая ситуация — травмы, болезни. Все! Нас накрыло, мы бьемся, нас еще здесь прибивают. Это очень тяжело.

После шести туров, после «Витебска», когда мы высоко шли, пошла эта гадость. И она продолжает нас выбивать. Но мы держимся. Так хоть не трогайте нас на футбольном поле! Относитесь с уважением к тому, что делаем. Нам игры никто не переносит! – сказал Жуковский.

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре против «Торпедо-БелАЗ», передает «Прессбол». Отметим, что матч «волков» с жодинской командой...
 
Новости дня
Новости спорта
 
У Савицкого односторонняя пневмония
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика