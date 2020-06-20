Жуковский о судействе Кульбакова: «Очень неприятно такое наблюдать. Хоть не трогайте нас на поле! Нам игры никто не переносит!»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер поделился мнением об игре против «Торпедо-БелАЗ», передает «Прессбол». Отметим, что матч «волков» с жодинской командой судила бригада во главе с Алексеем Кульбаковым.

– Эмоции зашкаливают. Сожалеем, что не добились положительного результата. Очень сильно хотели победить, но не получилось.

- Игру Василючека как оцените?

– Сложно оценивать. Парень не играл, наверное, год. Сражался, как мог. И в моменте с пенальти заблокировал удар, но, к сожалению рефери назначил пенальти. Понятно, что скажут: «ноги впереди, ноги сзади. Руки не там находились, голова не там, язык не здесь». Все это мы проходили. Просто обидно. С уважением всегда к этому рефери относился — он топовый судья. Но он судит нас уже три игры, в Бресте гол ошибочно засчитал и вообще именно по игре... так нельзя. В Солигорске... Тяжело говорить, 0:4, но надо чувствовать.

Мы футбольные люди, мы ощущаем, когда судят одинаковые моменты плюс-минус ровно. А здесь было очень неприятно. И сейчас эта ситуация заставила нашего Стивена, который никогда не показывает эмоции... Все сделал для того, чтобы мы были раздражены, эмоциональны. Но еще раз повторю: позволяя бразильцам брать мяч в руки, когда мы ввести должны... Два раза, один и тот же игрок и мы должны вводить, а он закидывает за спину прямо перед ним — судья не реагирует. А здесь сразу же!

Я надеюсь, клуб выбросит эти два эпизода за откидку мяча. Так нельзя! Если вы принципиальный... Пускай когда Севостьянник поудалял в — играли вдевятером. Ну ты принципиальный — делай принципиально. Но в одну сторону нельзя такое делать. Некорректно, и я не ожидал, что такое может быть с таким рефери. Очень неприятно такое наблюдать. Всегда болел и смотрел все его матчи в и Лиге чемпионов, но не могу объяснить то, что сейчас происходит.

То, что мы стали голодные и нас надо бить, но мы все равно будем «змагацца». Сегодня большие молодцы ребята, проявили характер и добились ничьей. И Игорь Кузьменок доказал, забил два гола — он настоящий мужчина. И так в команде все бойцы. Очень жалко, что нам не дают чуть-чуть головы поднять.

- Что с Хаткевичем?

– Болезнь. Болезнь. И не только у Хаткевича — и у Вергейчика, и у Некрашевича. У нас больше двух месяцев такая ситуация — травмы, болезни. Все! Нас накрыло, мы бьемся, нас еще здесь прибивают. Это очень тяжело.

После шести туров, после , когда мы высоко шли, пошла эта гадость. И она продолжает нас выбивать. Но мы держимся. Так хоть не трогайте нас на футбольном поле! Относитесь с уважением к тому, что делаем. Нам игры никто не переносит! – сказал Жуковский.

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