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Юрий Новиков: «На протяжении многих лет Лукашенко обманывали. Деньги, которые вкладываются в хоккей, не дают результата»
20.06.2020 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заслуженный тренер России
«Создание КХЛ было правильным решением. Но здесь важна не только идея. Лига хотела объединить страны — Беларусь, Латвию, Словакию, Украину, Финляндию и Чехию. Это была великая идея, но ее нужно было еще и реализовать. В ней были российские деньги, значит, Россия имела право на работу в ее основных направлениях. А картина, которую сейчас имеем, говорит о том, что мы недорабатываем. Мы потеряли почти всех наших хоккейных партнёров. Почему? Потому что эта идея была отдана на откуп каким-то другим структурам.
Сейчас барахтается Беларусь. Я там родился, мама родилась на этой земле. Для меня Беларусь — не просто государство или страна. Это часть моей биографии. На протяжении многих лет
Если продолжать тему ближайших партнеров, непонятна позиция таких патриотов своих стран, как
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Юрий Новиков: «На протяжении многих лет Лукашенко обманывали. Деньги, которые вкладываются в хоккей, не дают результата»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков раскритиковал развитие хоккея в Беларуси.
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