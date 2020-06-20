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Юрий Новиков: «На протяжении многих лет Лукашенко обманывали. Деньги, которые вкладываются в хоккей, не дают результата»

20.06.2020 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заслуженный тренер России Юрий Новиков раскритиковал развитие хоккея в Беларуси.

«Создание КХЛ было правильным решением. Но здесь важна не только идея. Лига хотела объединить страны — Беларусь, Латвию, Словакию, Украину, Финляндию и Чехию. Это была великая идея, но ее нужно было еще и реализовать. В ней были российские деньги, значит, Россия имела право на работу в ее основных направлениях. А картина, которую сейчас имеем, говорит о том, что мы недорабатываем. Мы потеряли почти всех наших хоккейных партнёров. Почему? Потому что эта идея была отдана на откуп каким-то другим структурам.

Сейчас барахтается Беларусь. Я там родился, мама родилась на этой земле. Для меня Беларусь — не просто государство или страна. Это часть моей биографии. На протяжении многих лет Лукашенко обманывали. Я обращался в его администрацию с просьбой дать мне работу на любом уровне, в любой деревне, но не получил ответа. Уверен, моя просьба до него не дошла. Там мы имеем ситуацию, при которой деньги, которые вкладываются в хоккей, не дают никакого результата. В стране проводятся договорные матчи, эта грязь проникает везде.

Если продолжать тему ближайших партнеров, непонятна позиция таких патриотов своих стран, как Андрей Скабелка и Петерис Скудра. Почему они не возвращаются на родину и не хотят работать на благо Беларуси и Латвии? Когда у патриота есть возможность принести пользу своей стране, это нужно делать, а не отдавать на откуп представителям других государств», — сказал Новиков.

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков раскритиковал развитие хоккея в Беларуси.
 
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