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Ольга Хижинкова: «Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией»

20.06.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова призвала в своем Facebook подписать петицию с требованием освобождения Виктора Бабарико.

«Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией», – написала Хижинкова.

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Ольга Хижинкова: «Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией»

 

 

 
 
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Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова призвала подписчиков в своем Facebook подписать петицию с требованием освобождения Виктора Бабарико.
 
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