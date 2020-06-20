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Ольга Хижинкова: «Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией»
20.06.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо»
«Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией», – написала Хижинкова.
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Ольга Хижинкова: «Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной точка зрения считается диверсией и провокацией»
Бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова призвала подписчиков в своем Facebook подписать петицию с требованием освобождения Виктора Бабарико.
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