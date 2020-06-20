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Гончаренко плохо себя почувствовал после матча с «Зенитом», у тренера поднялось давление

20.06.2020 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4),  сообщил его помощник Сергей Овчинников

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека. Поднялось давление.

Для нас ничего хорошего в этом матче не было. У «Зенита» все получилось.

Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов. Сложилось так, как сложилось», — сказал Овчинников в прямом эфире ютуб-канала РПЛ, придя на послематчевое интервью вместо главного тренера.

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Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4), сообщил его помощник Сергей Овчинников.
 
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