Артем Демков: «Я хотел бы остаться в «Динамо». Вроде бы клуб заинтересован во мне»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард Артем Демков рассказал, что может продолжить играть за минское .

«Я хотел бы, конечно, остаться в «Динамо». Вроде бы клуб заинтересован во мне. Но посмотрим. Ждем-ждем. Я думаю, что все будет хорошо.

Я уже 2,5-3 месяца занимаюсь в тренажерном зале. Надо узнать, когда начнется тренировочный лагерь, то есть дать какой-то отдых. Дней 10 отдохнуть, чтобы умно подойти к тренировочному лагерю, чтобы быть в хорошей форме и свежим, чтобы не переусердствовать, чтобы сил хватило на длинный сезон», – сказал Демков в эфире « Беларусь 5».

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