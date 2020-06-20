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Артем Демков: «Я хотел бы остаться в «Динамо». Вроде бы клуб заинтересован во мне»
20.06.2020 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
«Я хотел бы, конечно, остаться в «Динамо». Вроде бы клуб заинтересован во мне. Но посмотрим. Ждем-ждем. Я думаю, что все будет хорошо.
Я уже 2,5-3 месяца занимаюсь в тренажерном зале. Надо узнать, когда начнется тренировочный лагерь, то есть дать какой-то отдых. Дней 10 отдохнуть, чтобы умно подойти к тренировочному лагерю, чтобы быть в хорошей форме и свежим, чтобы не переусердствовать, чтобы сил хватило на длинный сезон», – сказал Демков в эфире «
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Форвард Артем Демков рассказал, что может продолжить играть за минское «Динамо».
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