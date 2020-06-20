Исаев поддержал Костюкевича: «Не береди болото, Евгений, парни в кредитах – и жены у них с собачками»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев поддержал высказывание бывшего вратаря ФК Евгения Костюкевича о ситуации в стране.

«Не береди болото, Евгений, парни в кредитах – и жены у них с собачками. Ты же помнишь, они подневольные и в политику не лезут. Жень, там все хорошо», – написал Исаев в своем Facebook.