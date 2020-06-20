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Исаев поддержал Костюкевича: «Не береди болото, Евгений, парни в кредитах – и жены у них с собачками»

21.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев поддержал высказывание бывшего вратаря ФК «Крумкачы» Евгения Костюкевича о ситуации в стране.

«Не береди болото, Евгений, парни в кредитах – и жены у них с собачками. Ты же помнишь, они подневольные и в политику не лезут. Жень, там все хорошо», – написал Исаев в своем Facebook.

В последних 5 домашних матчах «Динамо-Брест» пропускает в 1-м тайме. На гол «Городеи» дают кэф 4!

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев поддержал высказывание бывшего вратаря ФК «Крумкачы» Евгения Костюкевича о ситуации в стране.
 
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