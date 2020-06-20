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Кучук о возможных изменениях в регламенте: «Произойдет падение уровня чемпионата»

21.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук высказался о возможных изменениях в регламенте чемпионата Беларуси 2020/2021.

- Как вы относитесь к планируемому изменению регламента со следующего сезона?

– Неважно. Знаете почему? История показывает и рассказывает, что произойдет падение уровня чемпионата. Не надейтесь, что повысится уровень чемпионата. Произойдет падение. Почему? Потому что я сам играл, когда включали двух молодых в состав и знаю, что дальше будет происходить. Хорошо, включаешь в состав футболистов 2000 года, а что ты будешь делать через год? Надо 2001. А что делать с парнем 2000 года? Ты их искусственно вводишь в состав. Ты их не должен вводить, а должен подводить и воспитывать, развивая все качества, начиная с детской школы. Существует две школы: детско-юношеская и профессиональная.

Может, я что-то не знаю… В одной стране тоже вводили, но потом отказались, потому что поняли, что идет падение уровня чемпионата. Ну, наверное, так будет лучше. Уровень в чемпионате Беларуси находится на хорошем уровне. Но, повторяю: произойдет падение уровня чемпионата. А уровень чемпионата Беларуси стоит на очень хорошем уровне. Берегите этот уровень. Я призываю беречь этот уровень и идти дальше. Дальше – как будет, так будет. Жираф большой – ему видней.

Очень внимательно нужно следить за уровнем подготовки и чемпионатом, чтобы воспитывались молодые футболисты достаточно серьезно. За свою футбольную карьеру воспитал много футболистов, наверное, ни один тренер столько не воспитал и не реализовал их в будущем, поэтому я представляю, что это такое. Если вам будет интересно, то около трех составов. И представляю, как готовится футболист. Если есть решение – значит, надо его придерживаться, – сказал Кучук послематчевой пресс-конференции.

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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук высказался о возможных изменениях в регламенте чемпионата Беларуси 2020/2021.
 
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