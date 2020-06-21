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UFC on ESPN 11: Волков проиграл Блэйдсу, Эмметт победил Бургоса и другие результаты в Лас-Вегасе
21.06.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC on ESPN 11.
В главном событии
Другие бои:
Джош Эмметт (16-2) победил Шейна Бургоса (13-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).
Белал Мухаммад (17-3) победил Лаймана Гуда (21-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Джим Миллер (32-14) победил Рузвельта Робертса (10-2) сабмишеном в первом раунде.
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Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC on ESPN 11.
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