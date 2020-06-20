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Дмитрий Селюк: «Многие эксперты говорили о низком уровне чемпионата Беларуси. Это, видимо, уровень Гончаренко. Виктор, пора домой!»

21.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является представителем защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заподозрил главного тренера Виктора Гончаренко в расизме и призвал его уйти в отставку.

«Сегодня ЦСКА смотрелся ничем не лучше, чем вчерашние молодые ребята из «Ростова». Надо отдать должное, что часть футболистов ЦСКА ненамного старше футболистов из «Ростова». И если сравнить эти два матча, то можно сделать вывод, что воспитание молодежи — это хорошо и похвально, но когда это делается за огромные деньги, как в случае с ЦСКА, то, возможно, в этом и есть причина финансовой нестабильности клуба. Воспитывать можно, периодически выпуская в некоторых играх или отдавая в аренду, как, например, «Зенит» сделал с Мостовым, которого считаю топовым игроком — на мой взгляд, в ЦСКА такого нет и близко. Но он играет за «Сочи», прогрессирует и потом вернется в «Зенит».

Что делает Гончаренко? Гончаренко хочет ставить молодых футболистов, игнорируя других, в частности, Гогуа и Магнуссона, которые по всем показателям гораздо сильнее Васина, Карпова и Дивеева. В этом его огромная ошибка. Более того, мы видим просчеты Гончаренко во многих играх как чемпионата, так и Лиги Европы. Не выйти из группы с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом» — это стыдно и это потеря денег для ЦСКА.

В связи с последними событиями в мире мне странна позиция Гончаренко по отношению к Гогуа. Мягко выражаясь, она попахивает расизмом. Я бы ничего не говорил, если бы сегодня была случайность. Но неделю назад ЦСКА проиграл «Арсеналу» товарищескую встречу, где пропустил три мяча. Хочу заметить, Гогуа не сыграл ни минуты. О чем это говорит? Это говорит о каких-то детских амбициях. О том, что человек, возможно, без одобрения которого взяли Гогуа, теперь хочет на нем отыграться.

Гончаренко, по всей вероятности, лучше работать в небольших клубах типа «Уфы» или вернуться в Беларусь. В России, судя по всему, у него не получается. Безусловно, человек, который проигрывает «Лудогорцу» 1:5 и «Зениту» дома 0:4 при том, что «Зенит» просто не стал добивать и разрывать ЦСКА, должен сам уйти в отставку. Как бы ни ругали Тедеско, он изменил игру «Спартака», который, в отличие от ЦСКА, смотрится гораздо лучше и грамотнее тактически. Не хочу обижать Беларусь, но многие эксперты во время показа белорусского чемпионата говорили о низком уровне футбола в этой лиге. Это, видимо, уровень Гончаренко. Виктор, пора домой!» — сказал Селюк.

В последних 5 домашних матчах «Динамо-Брест» пропускает в 1-м тайме. На гол «Городеи» дают кэф 4!

 
Теги: Брест
 
 
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является представителем защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заподозрил главного тренера Виктора Гончаренко в расизме...
 
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