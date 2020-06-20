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Дмитрий Селюк: «Многие эксперты говорили о низком уровне чемпионата Беларуси. Это, видимо, уровень Гончаренко. Виктор, пора домой!»
21.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент
«Сегодня ЦСКА смотрелся ничем не лучше, чем вчерашние молодые ребята из
Что делает Гончаренко? Гончаренко хочет ставить молодых футболистов, игнорируя других, в частности, Гогуа и Магнуссона, которые по всем показателям гораздо сильнее Васина, Карпова и Дивеева. В этом его огромная ошибка. Более того, мы видим просчеты Гончаренко во многих играх как чемпионата, так и
В связи с последними событиями в мире мне странна позиция Гончаренко по отношению к Гогуа. Мягко выражаясь, она попахивает расизмом. Я бы ничего не говорил, если бы сегодня была случайность. Но неделю назад ЦСКА проиграл «Арсеналу» товарищескую встречу, где пропустил три мяча. Хочу заметить, Гогуа не сыграл ни минуты. О чем это говорит? Это говорит о каких-то детских амбициях. О том, что человек, возможно, без одобрения которого взяли Гогуа, теперь хочет на нем отыграться.
Гончаренко, по всей вероятности, лучше работать в небольших клубах типа «Уфы» или вернуться в Беларусь. В России, судя по всему, у него не получается. Безусловно, человек, который проигрывает «Лудогорцу» 1:5 и
В последних 5 домашних матчах «Динамо-Брест» пропускает в 1-м тайме. На гол «Городеи» дают кэф 4!
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Дмитрий Селюк: «Многие эксперты говорили о низком уровне чемпионата Беларуси. Это, видимо, уровень Гончаренко. Виктор, пора домой!»
Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является представителем защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заподозрил главного тренера Виктора Гончаренко в расизме...
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