Кирилл Релих: «Задержания, избиения – это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боксер Кирилл Релих специально для Tribuna.com высказал свое мнение о политической ситуации в стране.

«Если честно, я ничего не знаю о кандидатах. Но в связи с тем, что проходят обыски и задержания, значит, есть люди за которых будут голосовать. Лично я буду знакомиться с претендентами, когда придет пора голосовать.

Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Задержания, избиения – это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!» – заявил Релих.

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