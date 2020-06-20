|
Кирилл Релих: «Задержания, избиения – это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!»
21.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боксер
«Если честно, я ничего не знаю о кандидатах. Но в связи с тем, что проходят обыски и задержания, значит, есть люди за которых будут голосовать. Лично я буду знакомиться с претендентами, когда придет пора голосовать.
Единственное, что меня очень напрягает, это то, что происходит на улицах страны. Задержания, избиения – это просто позор. Мне стыдно за такие действия властей!» – заявил Релих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боксер Кирилл Релих специально для Tribuna.com высказал свое мнение о политической ситуации в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)