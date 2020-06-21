ЦСКА Гончаренко продлил серию без побед в РПЛ до 6 игр. Это худший результат с 2001 года

Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА уступил «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ .

Из-за этого поражения серия москвичей без побед в чемпионате России достигла шести матчей. Из них три – проигрыши с общим счетом 2:8, а также три ничьих.





Для ЦСКА это самая длинная серия без побед с 2001 года, когда команду возглавлял Павел Садырин (7 матчей). Худший же результат принадлежит команде Олега Долматова – в сезоне-1999/2000 ЦСКА не побеждал 8 встреч.

ЦСКА впервые с 2011 года уступил в РПЛ с разницей в 4 мяча