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ЦСКА Гончаренко продлил серию без побед в РПЛ до 6 игр. Это худший результат с 2001 года

21.06.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА уступил «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ.

Из-за этого поражения серия москвичей без побед в чемпионате России достигла шести матчей. Из них три – проигрыши с общим счетом 2:8, а также три ничьих.


Для ЦСКА это самая длинная серия без побед с 2001 года, когда команду возглавлял Павел Садырин (7 матчей). Худший же результат принадлежит команде Олега Долматова – в сезоне-1999/2000 ЦСКА не побеждал 8 встреч.

ЦСКА впервые с 2011 года уступил в РПЛ с разницей в 4 мяча

 
 
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