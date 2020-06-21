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ЦСКА Гончаренко продлил серию без побед в РПЛ до 6 игр. Это худший результат с 2001 года
21.06.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ЦСКА уступил
Из-за этого поражения серия москвичей без побед в чемпионате России достигла шести матчей. Из них три – проигрыши с общим счетом 2:8, а также три ничьих.
Для ЦСКА это самая длинная серия без побед с 2001 года, когда команду возглавлял
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ЦСКА уступил «Зениту» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ.
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