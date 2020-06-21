Комаровский о возможных изменениях в регламенте: «Это не просто глупость, а это что-то из ряда вон выходящее – ставить игроков искусственно»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард поделился мнением о возможных изменениях в регламенте чемпионата.

На ближайшем заседании исполком рассмотрит возможные изменения документа. В частности, предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

«Мне кажется, что это не просто глупость, а это что-то из ряда вон выходящее – ставить игроков искусственно. Сколько было лимитов, и я не помню ни одного игрока, который с помощью этого лимита где-то заиграл. И Юрий Иосифович высказывался на эту тему. В нашей сборной молодежной Курненина играли и там было отбор. Не знаю, что нужно было сделать, чтобы попасть в молодежную сборную. Там было два равноценных состава. И не было никаких лимитов. Поэтому это искусственная то ли прихоть, то ли какое-то ноу-хау показать – не знаю. Но люди, которые наверху, – им виднее. Они решают. Им отвечать», – сказал Комаровский в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5» .

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