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Комаровский о возможных изменениях в регламенте: «Это не просто глупость, а это что-то из ряда вон выходящее – ставить игроков искусственно»
21.06.2020 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
На ближайшем заседании исполком
«Мне кажется, что это не просто глупость, а это что-то из ряда вон выходящее – ставить игроков искусственно. Сколько было лимитов, и я не помню ни одного игрока, который с помощью этого лимита где-то заиграл. И Юрий Иосифович высказывался на эту тему. В нашей сборной молодежной Курненина играли и там было отбор. Не знаю, что нужно было сделать, чтобы попасть в молодежную сборную. Там было два равноценных состава. И не было никаких лимитов. Поэтому это искусственная то ли прихоть, то ли какое-то ноу-хау показать – не знаю. Но люди, которые наверху, – им виднее. Они решают. Им отвечать», – сказал Комаровский в эфире программы «Итоги недели» на
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Комаровский о возможных изменениях в регламенте: «Это не просто глупость, а это что-то из ряда вон выходящее – ставить игроков искусственно»
Форвард «Ислочи» Дмитрий Комаровский поделился мнением о возможных изменениях в регламенте чемпионата.
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