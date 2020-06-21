БАТЭ досрочно выиграл первый круг чемпионата

Источник материала: Tribuna.com

В матче 14-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ победил «Белшину» (2:0) и набрав 30 очков закрепился на первой строчке в турнирной таблице, выиграв первый круг.

На второй строчке – 26 пунктов. На третьей позиции «Динамо» – 25 очков.

В следующем туре БАТЭ встретится в Борисове с минским «Динамо», «Шахтер» на выезде сыграет с «Минском», а брестское отправится в гости к .