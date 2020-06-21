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БАТЭ досрочно выиграл первый круг чемпионата

21.06.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 14-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ победил «Белшину» (2:0) и набрав 30 очков закрепился на первой строчке в турнирной таблице, выиграв первый круг.

На второй строчке «Шахтер» – 26 пунктов. На третьей позиции «Динамо» Брест – 25 очков.

В следующем туре БАТЭ встретится в Борисове с минским «Динамо», «Шахтер» на выезде сыграет с «Минском», а брестское «Динамо» отправится в гости к «Неману».

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Теги: Брест
 
 
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В матче 14-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ победил «Белшину» (2:0) и набрав 30 очков закрепился на первой строчке в турнирной таблице, выиграв первый круг.
 
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