Елетнов отредактировал свой пост в инстаграме с благодарностью Лукашенко, удалив строчку: «Мой предстоящий выбор 9 августа сделан»

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, лидер сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов рассказал о том, что проголосует на выборах президента 9 августа за Александра Лукашенко.

Спортсмен опубликовал пост в своем инстаграме.

Отметим, что Елетнов отредактировал свою запись, убрав строчку о том, что поддержит действующего президента на предстоящих выборах 9 августа.

В первоначальном сообщении было так : «Спасибо Александру Григорьевичу за поддержку, мой предстоящий выбор 9 августа сделан»

После редактирования : «Спасибо Александру Григорьевичу за поддержку»