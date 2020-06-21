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Елетнов отредактировал свой пост в инстаграме с благодарностью Лукашенко, удалив строчку: «Мой предстоящий выбор 9 августа сделан»
21.06.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как
Спортсмен опубликовал пост в своем инстаграме.
Отметим, что Елетнов отредактировал свою запись, убрав строчку о том, что поддержит действующего президента
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Елетнов отредактировал свой пост в инстаграме с благодарностью Лукашенко, удалив строчку: «Мой предстоящий выбор 9 августа сделан»
Как сообщалось ранее, лидер сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов рассказал о том, что проголосует на выборах президента 9 августа за Александра Лукашенко.
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