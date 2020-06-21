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Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» в гостях у «Сосьедада», «Валенсия» победила «Осасуну»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 30-м туре чемпионата Испании «Севилья» дома отобрала очки у «Барселоны» (0:0).
В субботу «Эспаньол» сыграет с «Леванте», «Атлетико» – с «Вальядолидом».
В воскресенье «Валенсия» примет «Осасуну», «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».
Чемпионат Испании
29-й тур
- Дата проведения
-
19 июня, 20.30, «Сон Моиш»
- Голы:
-
1:0 –
9 Севилья,
1:1 –
87 Оскар Родригес.
Мальорка –
Рейна, Посо, Вальент, Седлар, Гамес, Баба, Кубо (Хосеп Сенье, 82), Дани Родригес (Кампос, 52), Севилья (Састре, 82), Эрнандес (Лаго Джуниор, 68), Будимир (Пратс, 68).
Леганес –
Куэльяр, Руибаль (Меса, 56), Авазьем (Авилес, 81), Омеруо, Бустинса, Родригес, Оскар Родригес, Рубен Перес (Хиль, 56), Амаду (Герреро, 62), Каррильо, Ассале (Росалес, 81).
- Предупреждения:
-
Каррильо
(2), Амаду
(35), Родригес
(48), Дани Родригес
(49), Будимир
(59), Меса
(67), Руибаль
(68), Оскар Родригес
(76), Лаго Джуниор
(79), Росалес
(90).
- Дата проведения
-
19 июня, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Гол:
-
0:1 –
11 Жерар Морено.
Гранада –
Руй Силва, Диас (Фулькье, 83), Дуарте, Херман Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Эррера, Этеки (Антоньин, 61), Вико (Азиз, 61), Фернандес, Пуэртас, Сольдадо (Мачис, 46).
Вильярреал –
Асенхо, Пенья (Марио Гаспар, 81), Шакла, Альбиоль, Альберто Морено, Мойсес Гомес, Иборра, Морланес (Замбо-Ангисса, 55), Онтиверос (Чуквуэзе, 65), Жерар Морено (Касорла, 81), Бакка (Пако Алькасер, 55).
- Предупреждения:
-
Альберто Морено
(20), Чуквуэзе
(86), Асенхо
(90).
- Дата проведения
-
19 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
Севилья –
Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Жордан (Гудель, 69), Фернандо, Оливер Торрес (Банега, 46), Окампос (Васкес, 84), де Йонг (Эн-Несири, 69), Мунир (Сусо, 59).
Барселона –
тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Гризманн, 77), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88), Брэйтуэйт (Артур, 63), Месси, Суарес.
- Предупреждения:
-
Регилон
(26), Пике
(39), Бускетс
(45), Фернандо
(45), Банега
(62).
- Дата проведения
-
20 июня, 15.00, «RCDE Стэдиум»
- Голы:
-
0:1 –
14 Майораль,
1:1 –
28 Давид Лопес,
1:2 –
67 Барди,
1:3 –
87, автогол Педроса.
Эспаньол –
Диего Лопес, Хави Лопес (Пипа, 82), Давид Лопес, Кабрера, Дидак Вила (Педроса, 76), Мелендо (Варгас, 82), Санчес (Феррейра, 76), Рока, Эмбарба, У Лэй (Дардер, 68), Кальери.
Леванте –
Фернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Клерк, Кампанья (Мартинес, 85), Вукчевич (Радоя, 72), Мелеро (Эрнани, 63), Барди, Майораль (Моралес, 62), Рохер Марти (Бруно Гонсалес, 85).
- Предупреждения:
-
Кабрера
(16), Дидак Вила
(37).
- Дата проведения
-
20 июня, 18.00, «Сан Мамес»
- Гол:
-
1:0 –
7 Мартинес.
Атлетик –
Унаи Симон, Капа, Нуньес, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 90), Унаи Лопес (Сансет, 87), Дани Гарсия, Рауль Гарсия (Де Маркос, 90), Муниаин (Весга, 74), Кордоба, Уильямс (Вильялибре, 90).
Бетис –
Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Педраса (Морон, 70), Гуардадо (Морено, 56), Родригес (Хуанми, 86), Каналес, Лайнес (Тельо, 56), Иглесиас (Аленья, 70), Фекир.
- Предупреждения:
-
Берчиче
(14), Муниаин
(36), Мартинес
(84), Дани Гарсия
(90).
- Дата проведения
-
20 июня, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Голы:
-
1:0 –
30 Этебо,
1:1 –
45 Шарлес.
Хетафе –
Сория, Суарес (Кенеди, 79), Джене, Эчейта, Оливера, Этебо (Джейсон, 69), Арамбарри, Тимор (Максимович, 80), Кукурелья (Ньом, 80), Анхель Родригес (Молина, 63), Мата.
Эйбар –
Дмитрович, Арбилья, Бургос, Бигас, Хосе Анхель, Кристофоро, Эскаланте, Диоп, Инуи, Шарлес (Орельяна, 85), Энрик (Кике Гарсия, 63).
- Предупреждения:
-
Джене
(45), Эчейта
(85), Ньом
(90).
- Дата проведения
-
20 июня, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
-
1:0 –
81 Витоло.
Атлетико –
Облак, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Санчес, Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Феррейра Карраско, 57), Томас, Лемар (Коке, 57), Жоау Феликс (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64).
Вальядолид –
Каро, Антоньито, Оливас, Санчес (Унал, 83), Рауль Гарсия, Фернандес (Кике Перес, 75), Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Мичел, Эрвиас, Гвардиола (де ла Фуэнте, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73).
- Предупреждения:
-
Томас
(56), Эрмосо
(59), Вальдо Рубио
(64), Феррейра Карраско
(69), Диего Коста
(75), Мичел
(88).
- Дата проведения
-
21 июня, 15.00, «Балаидос»
- Голы:
-
1:0 –
14 Мурильо,
2:0 –
20, пенальти Аспас,
3:0 –
40 Рафинья,
4:0 –
41 Рафинья,
5:0 –
78, пенальти Нолито,
6:0 –
86 Санти Мина.
Сельта –
Рубен Бланко, Васкес, Мурильо (Айду, 72), Араухо, Оласа, Бельтран (Санти Мина, 64), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья (Нолито, 46), Аспас (Мендес, 65), Смолов, Денис Суарес.
Алавес –
Роберто, Агиррегабириа, Лагуардиа (Эли, 46), Магальян, Хави Лопес, Сайнс (Химо Наварро, 31), Фейса, Пере Понс, Мендес (Риоха, 83), Лукас Перес (де ла Фуэнте, 46), Хоселу (Берк, 59).
- Предупреждения:
-
Лукас Перес
(15), Йокушлу
(16).
- Удаление:
-
Агиррегабириа
(27).
- Дата проведения
-
21 июня, 20.30, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
12 Гедеш,
2:0 –
35 Родриго.
Валенсия –
Силлессен, Габриэл Паулиста, Гильямон, Флоренци, Коста, Солер, Кондогбиа (Васс, 58), Гедеш (Черышев, 67), Парехо, Родриго (Эскердо, 89), Макси Гомес (Ферран Торрес, 67).
Осасуна –
Рубен Мартинес, Навас (Роберто Торрес, 46), Эступиньян, Унаи Гарсия, Видаль, Брашанац (Мерида, 69), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 46), Давид Гарсия, Кардона (Гальего, 46), Адриан (Арнаис, 78).
- Предупреждения:
-
Гедеш
(27), Эступиньян
(65), Рубен Гарсия
(85).
- Дата проведения
-
21 июня, 23.00, «Реале Арена»
Реал Сосьедад –
Ремиро, Льоренте, Монреаль, Горосабель, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Эдегор, Порту, Исак.
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Рамос, Марсело, Варан, Кроос, Вальверде, Хамес, Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема.
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
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В 30-м туре чемпионата Испании «Севилья» дома отобрала очки у «Барселоны» (0:0).
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