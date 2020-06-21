ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» в гостях у «Сосьедада», «Валенсия» победила «Осасуну»

21.06.2020 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В 30-м туре чемпионата Испании «Севилья» дома отобрала очки у «Барселоны» (0:0).

В субботу «Эспаньол» сыграет с «Леванте», «Атлетико» – с «Вальядолидом».

В воскресенье «Валенсия» примет «Осасуну», «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».

Чемпионат Испании

29-й тур

Мальорка – Леганес 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
19 июня, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Севилья, 1:1 – 87 Оскар Родригес.
МальоркаРейна, Посо, Вальент, Седлар, Гамес, Баба, Кубо (Хосеп Сенье, 82), Дани Родригес (Кампос, 52), Севилья (Састре, 82), Эрнандес (Лаго Джуниор, 68), Будимир (Пратс, 68).
ЛеганесКуэльяр, Руибаль (Меса, 56), Авазьем (Авилес, 81), Омеруо, Бустинса, Родригес, Оскар Родригес, Рубен Перес (Хиль, 56), Амаду (Герреро, 62), Каррильо, Ассале (Росалес, 81).
Предупреждения:
Каррильо (2), Амаду (35), Родригес (48), Дани Родригес (49), Будимир (59), Меса (67), Руибаль (68), Оскар Родригес (76), Лаго Джуниор (79), Росалес (90).

 

Гранада – Вильярреал 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
19 июня, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 11 Жерар Морено.
ГранадаРуй Силва, Диас (Фулькье, 83), Дуарте, Херман Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Эррера, Этеки (Антоньин, 61), Вико (Азиз, 61), Фернандес, Пуэртас, Сольдадо (Мачис, 46).
ВильярреалАсенхо, Пенья (Марио Гаспар, 81), Шакла, Альбиоль, Альберто Морено, Мойсес Гомес, Иборра, Морланес (Замбо-Ангисса, 55), Онтиверос (Чуквуэзе, 65), Жерар Морено (Касорла, 81), Бакка (Пако Алькасер, 55).
Предупреждения:
Альберто Морено (20), Чуквуэзе (86), Асенхо (90).

 

Севилья – Барселона 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 июня, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика
СевильяВацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Жордан (Гудель, 69), Фернандо, Оливер Торрес (Банега, 46), Окампос (Васкес, 84), де Йонг (Эн-Несири, 69), Мунир (Сусо, 59).
Барселонатер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Гризманн, 77), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88), Брэйтуэйт (Артур, 63), Месси, Суарес.
Предупреждения:
Регилон (26), Пике (39), Бускетс (45), Фернандо (45), Банега (62).

 

Эспаньол – Леванте 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
20 июня, 15.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Майораль, 1:1 – 28 Давид Лопес, 1:2 – 67 Барди, 1:3 – 87, автогол Педроса.
ЭспаньолДиего Лопес, Хави Лопес (Пипа, 82), Давид Лопес, Кабрера, Дидак Вила (Педроса, 76), Мелендо (Варгас, 82), Санчес (Феррейра, 76), Рока, Эмбарба, У Лэй (Дардер, 68), Кальери.
ЛевантеФернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Клерк, Кампанья (Мартинес, 85), Вукчевич (Радоя, 72), Мелеро (Эрнани, 63), Барди, Майораль (Моралес, 62), Рохер Марти (Бруно Гонсалес, 85).
Предупреждения:
Кабрера (16), Дидак Вила (37).

 

Атлетик – Бетис 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
20 июня, 18.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Мартинес.
АтлетикУнаи Симон, Капа, Нуньес, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 90), Унаи Лопес (Сансет, 87), Дани Гарсия, Рауль Гарсия (Де Маркос, 90), Муниаин (Весга, 74), Кордоба, Уильямс (Вильялибре, 90).
БетисРоблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Педраса (Морон, 70), Гуардадо (Морено, 56), Родригес (Хуанми, 86), Каналес, Лайнес (Тельо, 56), Иглесиас (Аленья, 70), Фекир.
Предупреждения:
Берчиче (14), Муниаин (36), Мартинес (84), Дани Гарсия (90).

 

Хетафе – Эйбар 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
20 июня, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Этебо, 1:1 – 45 Шарлес.
ХетафеСория, Суарес (Кенеди, 79), Джене, Эчейта, Оливера, Этебо (Джейсон, 69), Арамбарри, Тимор (Максимович, 80), Кукурелья (Ньом, 80), Анхель Родригес (Молина, 63), Мата.
ЭйбарДмитрович, Арбилья, Бургос, Бигас, Хосе Анхель, Кристофоро, Эскаланте, Диоп, Инуи, Шарлес (Орельяна, 85), Энрик (Кике Гарсия, 63).
Предупреждения:
Джене (45), Эчейта (85), Ньом (90).

 

Атлетико – Вальядолид 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 июня, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 81 Витоло.
АтлетикоОблак, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Санчес, Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Феррейра Карраско, 57), Томас, Лемар (Коке, 57), Жоау Феликс (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64).
ВальядолидКаро, Антоньито, Оливас, Санчес (Унал, 83), Рауль Гарсия, Фернандес (Кике Перес, 75), Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Мичел, Эрвиас, Гвардиола (де ла Фуэнте, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73).
Предупреждения:
Томас (56), Эрмосо (59), Вальдо Рубио (64), Феррейра Карраско (69), Диего Коста (75), Мичел (88).

 

Сельта – Алавес 6:0 (4:0, 2:0)
Дата проведения
21 июня, 15.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Мурильо, 2:0 – 20, пенальти Аспас, 3:0 – 40 Рафинья, 4:0 – 41 Рафинья, 5:0 – 78, пенальти Нолито, 6:0 – 86 Санти Мина.
СельтаРубен Бланко, Васкес, Мурильо (Айду, 72), Араухо, Оласа, Бельтран (Санти Мина, 64), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья (Нолито, 46), Аспас (Мендес, 65), Смолов, Денис Суарес.
АлавесРоберто, Агиррегабириа, Лагуардиа (Эли, 46), Магальян, Хави Лопес, Сайнс (Химо Наварро, 31), Фейса, Пере Понс, Мендес (Риоха, 83), Лукас Перес (де ла Фуэнте, 46), Хоселу (Берк, 59).
Предупреждения:
Лукас Перес (15), Йокушлу (16).
Удаление:
Агиррегабириа (27).

 

Валенсия – Осасуна 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
21 июня, 20.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Гедеш, 2:0 – 35 Родриго.
ВаленсияСиллессен, Габриэл Паулиста, Гильямон, Флоренци, Коста, Солер, Кондогбиа (Васс, 58), Гедеш (Черышев, 67), Парехо, Родриго (Эскердо, 89), Макси Гомес (Ферран Торрес, 67).
ОсасунаРубен Мартинес, Навас (Роберто Торрес, 46), Эступиньян, Унаи Гарсия, Видаль, Брашанац (Мерида, 69), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 46), Давид Гарсия, Кардона (Гальего, 46), Адриан (Арнаис, 78).
Предупреждения:
Гедеш (27), Эступиньян (65), Рубен Гарсия (85).

 

Реал Сосьедад – Реал Мадрид
Дата проведения
21 июня, 23.00, «Реале Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал СосьедадРемиро, Льоренте, Монреаль, Горосабель, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Эдегор, Порту, Исак.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Рамос, Марсело, Варан, Кроос, Вальверде, Хамес, Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 30-м туре чемпионата Испании «Севилья» дома отобрала очки у «Барселоны» (0:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ досрочно выиграл первый круг чемпионата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика