Чемпионка мира по пятиборью Силкина: «Все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, – враги спорта. Хотите движухи – вперед на беговую дорожку»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина присоединилась к флешмобу БРСМ под хештегом «РаЗАм», где сторонники действующего президента Беларуси Александра Лукашенко размещают публикации в его поддержку в преддверии выборов-2020, которые пройдут 9 августа.

«О спорт, ты – мир!

Каждый спортсмен отдает себе отчет в том, что спорт может развиваться только в мирной и, да-да, стабильной стране. Иного попросту не дано. Результаты не достигаются с кондачка. Отсюда немудреный, но единственно верный вывод: все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, – враги спорта. Хотите движухи – вперед на беговую дорожку!» – написала спортсменка.

Через некоторое время пост был удален.