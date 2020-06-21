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Чемпионка мира по пятиборью Силкина: «Все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, – враги спорта. Хотите движухи – вперед на беговую дорожку»
22.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина присоединилась к флешмобу БРСМ под хештегом «РаЗАм», где сторонники действующего президента Беларуси Александра Лукашенко размещают публикации в его поддержку в преддверии выборов-2020, которые пройдут 9 августа.
«О спорт, ты – мир!
Каждый спортсмен отдает себе отчет в том, что спорт может развиваться только в мирной и, да-да, стабильной стране. Иного попросту не дано. Результаты не достигаются с кондачка. Отсюда немудреный, но единственно верный вывод: все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, – враги спорта. Хотите движухи – вперед на беговую дорожку!» – написала спортсменка.
Через некоторое время пост был удален.
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Чемпионка мира по пятиборью Силкина: «Все, кто призывает решать политические вопросы на улицы, – враги спорта. Хотите движухи – вперед на беговую дорожку»
Белорусская чемпионка мира по современному пятиборью Ольга Силкина присоединилась к флешмобу БРСМ под хештегом «РаЗАм», где сторонники действующего президента...
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