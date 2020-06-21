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Юрий Вернидуб: «Тяжело что-то комментировать. Игра давалась – нужно было забивать. Лично для меня, мы потеряли два очка»

22.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с «Рухом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата Беларуси

После этой встречи отрыв БАТЭ от солигорского клуба составляет 4 очка.

– Тяжело что-то комментировать. Игра давалась – нужно было забивать. Лично для меня, мы потеряли два очка, поэтому что-то комментировать... Нужно работать еще больше, потому что те моменты, которые были, они должны были быть реализованы. Хотя команда «Рух» тоже понравилась очень. Хорошо играла – в футбол. Две команды играли в атаку, в одну и другую сторону. Хорошо, когда пропустили, не опустили руки, а шли дальше и сравняли счет.

– В первом тайме при выходе один на один Лисакович с десяти метров пробил рабоной. Может, ему стоило попроще как-то сыграть? Не аукнулось ли это по итогам встречи?

– Аукнулось все. Моментов было достаточно. У Виталика было моментов сколько: три-четыре шанса было. Что сделаешь, это жизнь. Знаете, есть поговорка: «Когда выигрывает команда, то выигрывает команда. А когда команда неудачно играет, проигрывает или играет вничью, то это проигрывает тренер». Поэтому, что я могу сказать, моя вина как главного тренера. О ребятах, считаю, нет смысла что-то сейчас говорить и анализировать, тем более по горячим следам. Нужно спокойно посмотреть, проанализировать и указать на ошибки. То, что мы и делаем на теории, – сказал Вернидуб.

Лисакович спижонил в начале матча (опять рабона), а в конце исправился, но не зарешал – «Шахтер» потерял очки с «Рухом» и отпускает БАТЭ

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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с «Рухом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата Беларуси После этой встречи отрыв БАТЭ от солигорского...
 
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