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Елетнов удалил свой пост с поддержкой Лукашенко
22.06.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский биатлонист Роман Елетнов удалил пост, где поблагодарил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее спортсмен опубликовал пост в своем инстаграме, поблагодарив президента за биатлонный стадион, который скоро откроется в Чаусах – родном городе Елетнова.
В первоначальном сообщении
Спустя некоторое Елетнов
В комментарии вышел бывший представитель сборной Беларуси Юрий Лядов, который написал – «прогиб засчитан».
Через некоторое время Елетнов отключил комментарии к записи, а сегодня пост был удален.
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Белорусский биатлонист Роман Елетнов удалил пост, где поблагодарил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.
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