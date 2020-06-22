Елетнов удалил свой пост с поддержкой Лукашенко

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский биатлонист Роман Елетнов удалил пост, где поблагодарил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее спортсмен опубликовал пост в своем инстаграме, поблагодарив президента за биатлонный стадион, который скоро откроется в Чаусах – родном городе Елетнова.

В первоначальном сообщении было так : «Спасибо Александру Григорьевичу за поддержку, мой предстоящий выбор 9 августа сделан»

Спустя некоторое Елетнов отредактировал свою запись, убрав строчку о том, что поддержит действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах 9 августа. Позже биатлонист вернул первоначальный вариант.

В комментарии вышел бывший представитель сборной Беларуси Юрий Лядов, который написал – «прогиб засчитан».

Через некоторое время Елетнов отключил комментарии к записи, а сегодня пост был удален.