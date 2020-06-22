Василий Уткин: «В связи с событиями в Минске и не только, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен»

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Василий Уткин признался, что впечатлен событиями, которые происходят в Беларуси накануне выборов.

«В связи с событиями в Минске и не только, которые я считаю достойным всяческого подражания примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен», – написал Уткин.