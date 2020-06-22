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Василий Уткин: «В связи с событиями в Минске и не только, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен»

22.06.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Василий Уткин признался, что впечатлен событиями, которые происходят в Беларуси накануне выборов.

«В связи с событиями в Минске и не только, которые я считаю достойным всяческого подражания примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен», – написал Уткин.

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