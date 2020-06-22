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Чемпиона по бодибилдингу Лобжанидзе задержал ОМОН 19 июня у цирка, а в протоколе указано – на проспекте Дзержинского. Ему назначен штраф 540 рублей
22.06.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вечером 19 июня на проспекте Независимости в Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе, который прогуливался с другом в момент, когда ОМОН начал разгонять участников «Цепи солидарности» и случайных прохожих.
В протоколе задержания при этом указано, что Лобжанидзе задержали на проспекте Дзержинского (на Грушевке), это в 4 км от цирка, за то, что он выкрикивал лозунги «Сыходзь!», «Свабоду палітвязням» и сопротивлялся задержанию.
«Меня просто взяли под руку со словами «слишком медленно идете. Я ничего не нарушал», – сказал спортсмен.
Согласно протоколу об административном правонарушении, 19 июня с 22 до 23 часов Шота Лобжанидзе был среди участников несанкционированного митинга (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), который проходил по адресу проспект Дзержинского, 15 (это жилой дом в районе Грушевки). Сотрудники ОМОН подошли к нему, представились, пояснили суть правонарушения, потребовали проследовать в служебный транспорт, Лобжанидзе отказывался следовать за милиционерами (ст. 23.4 КоАП), его предупредили, что к нему будет применена физическая сила, после чего его доставили во Фрунзенский РУВД (хотя правонарушение совершено на территории Московского района).
Судья Мария Ерохина назначила Лобжанидзе штраф 20 базовых величин – 540 рублей.
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Чемпиона по бодибилдингу Лобжанидзе задержал ОМОН 19 июня у цирка, а в протоколе указано – на проспекте Дзержинского. Ему назначен штраф 540 рублей
Вечером 19 июня на проспекте Независимости в Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе, который прогуливался с другом в момент, когда ОМОН начал...
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