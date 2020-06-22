БФБ: «Никита Мещеряков тренируется в Раубичах с национальной командой по баскетболу 3х3» 

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская федерация баскетбола пояснила отсутствие в составе национальной команды Никиты Мещерякова, передает pressball.by .

Игрок национальной сборной не приглашен на учебно-тренировочный сбор команды на базе спорткомплекса «Цмокі-Мінск» в рамках подготовки к преквалификации чемпионата мира-2023, так как в данный момент проходит подготовку к чемпионату Европы по баскетболу 3х3 со сборной страны.

Сейчас Мещеряков с партнерами тренируются в Раубичах.