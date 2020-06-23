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Валерий Исаев: «Болельщикам чемпионат Беларуси важнее, ближе и интереснее, чем выступление сборной любого возраста»

23.06.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал слова главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля о преференциях для молодежи в чемпионате Беларуси.

«Сначала тренер сборной Сулима благодарит на всю страну главного тренера сборной Мархеля за то, что тот раскрыл талант Лисаковича (почему бы сегодня не поблагодарить Вернидуба). Роль аналитика календарного матча первенства Республики Беларусь, как мне кажется, предполагает другие комментарии в студии.

Теперь вот Мархель согласен с самим Вергейчиком в очередном единоличном решении, ввести еще один лимит в нашей профессиональной высшей лиге. Я убежден, что болельщикам, живущим в разных уголках нашей страны, чемпионат Беларуси важнее, ближе и интереснее, чем выступление сборной любого возраста. Сильный чемпионат – сильная сборная, другого нет.

Если Вергейчик протянет это решение, чемпионат станет слабее. Нужно не уровень чемпионата подстраивать под капризных молодых сборников, а наоборот, повышать подготовку и мотивацию начинающих футболистов. В стране есть примеры результативной работы с молодыми игроками, но туда наша лучшая молодежь не пойдет, там нужно пахать и маленькая заплата.

Руководству АБФФ не интересны методики, к которым они не имеют отношение и проще ввести очередной лимит. Необходимо и разумно приводить в порядок наши минорные лиги. Футбол в стране сначала для болельщиков Витебска, Гродно, Полоцка, Светлогорска и Осиповичей, а уж потом для спортивных чиновников и их «глобальных планов», – заявил Исаев.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал слова главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля о преференциях для молодежи в чемпионате Беларуси.
 
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