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Непомнящий об уходе Гончаренко из ЦСКА: «Мне кажется, он остынет и доработает до конца сезона»

23.06.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий высказался о решении Виктора Гончаренко покинуть пост главного тренера армейцев.

— Насколько я слышал, руководство ЦСКА посоветовало Гончаренко не торопиться с выводами, подумать, все взвесить. Очевидно, что человек не выдержал давления... Но, мне кажется, Виктор Михайлович остынет и доработает до конца сезона.

— То есть его уговорят?

— Считаю, Гончаренко сам все поймет. Утро вечера мудренее. Помнится, в какой-то момент появилась новость, что руководство клуба расстанется с тренером в конце этого сезона. И практически тут же ЦСКА продлил с ним контракт еще на один год. То есть нам дали понять, что, несмотря ни на что, в Гончаренко верят. Сейчас не время менять коней на переправе.

— Есть мнение, что Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА.

— Мне некорректно отвечать на такой вопрос. Исчерпал, не исчерпал... Нужно понимать, что у Гончаренко все равно был довольно ограниченный ресурс. Пришлось менять почти весь состав, а финансовые возможности позволили купить только молодых игроков с определенной перспективой.

— Получается, у Гончаренко могут быть претензии к клубу по части трансферов? Последние приобретения армейцев — Гогуа, Лукас Сантос, Шкурин...

— Согласен. От чего досадно Гончаренко? Он бы хотел иметь в своем распоряжении игроков более высокого уровня. Но получил то, что получил... Виктор Михайлович намекал об этом между строк.

Гончаренко попал в период безденежья. Согласитесь, порой приобретались такие легионеры, которые не были сильнее своих ребят. Нисимура, Лукас Сантос, Бистрович, – сказал Непомнящий.

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Теги: Новости
 
 
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Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий высказался о решении Виктора Гончаренко покинуть пост главного тренера армейцев.
 
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