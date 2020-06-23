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Сергей Канашиц: «Неман» по итогам сезона будет с медалями. Какими? А вот это уже как пойдет. Быть может, даже с золотыми»

23.06.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Сергей Канашиц поделился мнением о выступлении «Немана» в нынешнем сезоне.

«Тихой сапой гродненский «Неман» карабкался вверх по турнирной круче и сумел сделать, казалось, невозможное: после совсем невразумительного весеннего отрезка подопечные Игоря Ковалевича вдруг преобразились и сегодня демонстрируют, пожалуй, самый интересный и толковый футбол. Имея матч в запасе, гродненцы уверенно обосновались на 4‑м месте и свои позиции, кажется, сдавать не собираются.

А пока давайте просто поближе познакомимся с дерзким возмутителем спокойствия. Прежде всего «Неман» симпатичен тем, что в его составе собраны не то чтобы совершенные ноунеймы, но уж точно футболисты, даже близко не имеющие звездного статуса. Гродно прямо сейчас — это, пожалуй, полностью тренерский проект, команда, собранная по крупицам Игорем Ковалевичем. Лепил он ее долго и мучительно, подавал в отставку, которая не принималась, тасовал состав, искал исполнителей и каждому из них оптимальное место на поле. И когда следить за этим всем стало неинтересно и уже даже невмоготу, когда хотелось махнуть на тренерские потуги рукой, как на затею бесперспективную и пустую, музыка вдруг зазвучала, горшочек стал варить.

«Неман» – команда сбалансированная во всех линиях, трудовая, с характером неуступчивого бойца, которым всегда обладал сам Ковалевич. И в том ее сила. При этом вряд ли кто‑то из футболистов сегодняшнего «Немана» способен не просто стать лидером в БАТЭ, «Шахтере» или брестском «Динамо». Более того, даже завоевать там постоянное место в основном составе многим окажется не под силу. Однако в том и уникальность нынешней команды и парадокс ситуации, что шанс повалить гегемонов у них есть. И шанс этот весьма неплох.

Запас прочности у коллектива неплохой и лично я сделал бы ставку на то, что «Неман» по итогам сезона будет с медалями. Какими? А вот это уже как пойдет. Быть может, даже с золотыми – чем футбольный бог не шутит? Во всяком случае, такой исход был бы весьма любопытным и добавил бы нашему первенству еще больше острых ноток, коих нынче и без того в избытке», – сказал Канашиц.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусский журналист Сергей Канашиц поделился мнением о выступлении «Немана» в нынешнем сезоне.
 
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