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Андронов о Гончаренко: «Бросать дело сейчас – разновидность трусости. Не понимают? Объясняйте, Виктор Михалыч!»
23.06.2020 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор
«Буду краток.
Я категорически против смены коней на переправе. Хорошо понимаю Гончаренко – первый тайм в исполнении ЦСКА взбесил бы любого тренера. Но бросать дело сейчас – разновидность трусости. Не понимают? Объясняйте, Виктор Михалыч! И уберите Васина, наконец!
Вы прошли с этой командой определенный путь. Не надо убегать в шторм! Это никому не сделает лучше. Доведите сезон до конца! Мы примем тот результат, который заслужили. А потом – посмотрим.
Не страшно проиграть Зениту, даже 0-4. Страшно не подняться.
Так что – можно без вот этого «Остановите, Вите надо выйти»?...» – сказал Андронов.
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Андронов о Гончаренко: «Бросать дело сейчас – разновидность трусости. Не понимают? Объясняйте, Виктор Михалыч!»
Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал возможный уход белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.
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