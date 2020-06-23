Андронов о Гончаренко: «Бросать дело сейчас – разновидность трусости. Не понимают? Объясняйте, Виктор Михалыч!»

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор прокомментировал возможный уход белорусского специалиста с поста главного тренера .

«Буду краток.

Я категорически против смены коней на переправе. Хорошо понимаю Гончаренко – первый тайм в исполнении ЦСКА взбесил бы любого тренера. Но бросать дело сейчас – разновидность трусости. Не понимают? Объясняйте, Виктор Михалыч! И уберите Васина, наконец!

Вы прошли с этой командой определенный путь. Не надо убегать в шторм! Это никому не сделает лучше. Доведите сезон до конца! Мы примем тот результат, который заслужили. А потом – посмотрим.

Не страшно проиграть Зениту, даже 0-4. Страшно не подняться.

Так что – можно без вот этого «Остановите, Вите надо выйти»?...» – сказал Андронов.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь