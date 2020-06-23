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Савилов о возможном отсутствии игроков из НХЛ на ЧМ-2021: «Выигравшие Олимпиаду россияне, кажется, были даже довольны отсутствием сильных игроков из НХЛ»

23.06.2020 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал перенос ЧМ-2021 на две недели вперед, сообщает «Прессбол».

– Многие переживают, что из-за весьма вероятного отсутствия НХЛовцев на минско-рижском чемпионате мира он потеряет в зрелищности. Что думаете на сей счет?

– Как показывает практика, зрители, которые пристально следят за НХЛ и чемпионатами мира – не одно и то же. Это разные аудитории. Даже без участия НХЛовцев ажиотаж вокруг минувшей Олимпиады был не меньшим. А победившие в хоккейном турнире россияне, кажется, были даже довольны отсутствием сильных игроков из НХЛ. Это в какой-то мере способствовало их успеху.

Но вообще вопрос участия НХЛовцев в чемпионате мира пока открыт. Лига пока не закончила даже нынешний сезон, тем более рано говорить о точных сроках следующего. Уже были прецеденты, когда НХЛ проводила сезон по укороченной программе. Что касается Европы, то, к примеру, КХЛ заявила о намерении провести грядущий чемпионат в примерно привычные сроки.

– Но главная цель сдвига сроков «мира» именно в увеличении вероятности приезда игроков из-за океана?

– Скорее, причина в допущении, что не только по ту сторону океана, но и по эту лиги могут начать сезоны позже обычного. И соответственно чуть позже финишировать.

С точки зрения организаторов мирового форума перенос точно не должен доставить проблем. Напротив, у нас появляется двухнедельный запас времени. Да, указ президента о сроках подготовки к проведению мирового чемпионата издавался ранее. Сейчас оргкомитету во главе с новым премьер-министром предстоит поработать над соответствующими изменениями, которые бы учитывали новые реалии.

Одна из главных составляющих указа – предоставление «Минск-Арены». А это объект государственного масштаба, задействованный для проведения и других мероприятий, выставок и так далее. Вот этот вопрос нужно будет согласовать во всех инстанциях, здесь сроки поджимают, – сказал Савилов.

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Теги: Минск
 
 
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал перенос ЧМ-2021 на две недели вперед, сообщает «Прессбол».
 
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