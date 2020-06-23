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«Городея» подписала спонсорский договор с сахарным комбинатом. Клуб начал погашать задолженности

23.06.2020 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Городея» сообщила о том, что клуб выходит из кризиса, клуб решил финансовые вопросы, которые возникли ранее.

«Сегодня был согласован и подписан договор на оказание спонсорской помощи между Городейским сахарным комбинатом и ФК «Городея», после чего на счет футбольного клуба сразу стали поступать деньги – с командой и остальными работниками рассчитались по зарплатным задолженностям за март-апрель», – говорится в сообщении «Городеи».

Напомним, ранее клуб заявлял о том, что в связи с финансовыми трудностями команда может не доиграть первый круг и вовсе сняться с чемпионата.

Проблемы у клуба начались после задержания руководителя сахарного комбината Михаила Криштаповича, который оказывал финансовую поддержку команде и курировал дела «Городеи».

Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

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«Городея» сообщила о том, что клуб выходит из кризиса, клуб решил финансовые вопросы, которые возникли ранее.
 
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