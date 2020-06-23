Юрий Вергейчик: «Думаем в ближайшее время ужесточать моменты, которые связаны с легионерами, чтобы наши ребята имели возможность играть в лучших командах страны»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о том, что федерация планирует ужесточать лимит на легионеров.

– Наш чемпионат в каком русле нужно развивать? У нас сейчас и легионеров стало побольше. Они вроде как и усиливают чемпионат. Но если брать для сборной позицию левого защитника, то мы видим, что у нас один Печенин с левой ногой, и он не имеет достаточного игрового времени. Суть моего вопроса в чем. Чемпионат или сборная?

– Естественно, я сторонник того, чтобы мы прежде всего заботились о сборной. Потому что по итогам игры основной национальной команды, естественно, и высшее руководство страны выделяет нам те средства, которые в дальнейшем нам позволяют развиваться.

Я сторонник того, чтобы ужесточать эти требования по лимитам на легионеров. Например, в молодежной сборной у нас только несколько игроков имеют место в основном составе клуба. Это никуда не годится. Я в свое время работал с Курнениным в молодежной сборной, и все игроки той сборной играли в основном составе команды. Затем мы почему-то решили сократить лигу и очень сильно пострадали. Ушло финансирование из регионов у тех, которые вылетели из высшей лиги. Естественно, те футболисты, которые должны были вырасти в хороших условиях – не смогли вырасти. И вот сегодня мы имеем плоды не очень хорошие. Поэтому мы очень озабочены этим. Мы думаем в ближайшее время ужесточать моменты, которые связаны с легионерами, приводить в порядок для того, чтобы наши молодые ребята имели возможность играть в лучших командах страны, – сказал Вергейчик в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

На ближайшем заседании исполком АБФФ рассмотрит возможные изменения документа. В частности, предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

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